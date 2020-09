Lojas de C. Mourão abrem até às 17h neste sábado

Os consumidores poderão visitar e fazer compras no comércio lojista de Campo Mourão das 9 às 17 horas neste sábado (5/9). Já na segunda-feira (7/9) – feriado nacional da Independência do Brasil – o comércio permanecerá fechado, retomando o horário normal na terça-feira.

A expectativa é de muito movimento e boas vendas neste final de semana, com o otimismo dos empresários e comerciários fundamentado no pagamento dos salários pela maior parte das empresas e também em razão da liberação de mais uma parcela do auxílio emergencial. Tradicionalmente, o funcionamento do comércio mourãoense em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês incrementa as vendas e resulta em grande movimento, atraindo também muitos consumidores de cidades da região.

Outro fator que deverá contribuir para o fomento das vendas no comércio de Campo Mourão é que muitas lojas estão realizando promoções, com a oferta de descontos e condições especiais para pagamento.

A adesão dos consumidores ao horário especial adotado pelo comércio de Campo Mourão é evidenciada pelo grande movimento nas lojas e vias públicas. Para aqueles que trabalham durante toda a semana em horário comercial, o funcionamento das lojas até o final da tarde nos dois primeiros sábados de cada mês possibilita ir às compras sem correria.