Ladrão rouba caminhonete e abandona veículo ao ser perseguido pela PM

Uma caminhonete Mitsubishi L200/Triton que havia sido roubada na tarde deste domingo, em Campina da Lagoa, foi recuperada pela Polícia Militar no município de Roncador, na comunidade Barro Preto.

O veículo foi recuperado algumas horas após o roubo, durante buscas feitas por equipes da Polícia Militar. Assim que os policiais avistaram a caminhonete, o bandido acelerou e conseguiu furar o bloqueio, fugindo em alta velocidade por estradas rurais da região até abandonar o veículo em meio a uma plantação.

Ele conseguiu se evadir e não foi localizado. A ação mobilizou equipes de Roncador, Nova Cantu, Campina da Lagoa, Ubiratã e Altamira do Paraná. O veículo foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

O proprietário informou que foi rendido por um homem armado de revólver, assim que parou para conversar com uma conhecida. No veículo também havia um bolsa com documentos, cheques e certa quantia em dinheiro.