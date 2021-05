Ladrão leva R$ 250,00 de posto de combustível

Um posto de combustível foi arrombado e furtado na rua Vereador Augusto Mendes dos Santos, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão.

De acordo com um dos funcionários, ao chegar no estabelecimento para trabalhar, encontrou a porta de vidro arrebentada e posteriormente verificou que R$ 250,00 haviam sido furtados do caixa. A Polícia Militar foi acionada e orientou o responsável pelo estabelecimento sobre os procedimentos.