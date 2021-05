Dia do Desafio será virtual e sem competição entre cidades

Assim como já aconteceu no ano passado, por conta da pandemia do coronavírus, o Dia do Desafio 2021 será novamente realizado de forma virtual e sem a tradicional competição entre duas cidades. Em Campo Mourão, o Serviço Social do Comércio (SESC), está preparando a programação, a qual deverá ser divulgada na quinta-feira.

O Dia do Desafio será realizado no dia 26 de maio, última quarta-feira do mês, como sempre acontece. “A programação será online, com as pessoas sendo incentivadas a fazer alguma atividade física do seu gosto, ou alguma coisa que ela se sinta desafiada a cumprir. Também não teremos a tradicional disputa entre as cidades”, disse Danilo César Pereira, técnico de atividades e Recreação do Sesc.

Como forma de monitorar o desafio, Pereira orienta as pessoas registrem por meio de fotos ou vídeos a atividade cumprida e faça a postagem em suas redes sociais – Facebook ou Instagram. “Pode publicar nas redes sociais e marcar o perfil oficial do Sesc, que terá a hashtag do Dia do Desafio. Será uma forma apenas de controle para sabermos como está a aceitação das pessoas com a prática da atividade física ”, orienta Pereira.

26 ANOS

Em 2021, o Dia do Desafio completa 26 anos de existência – 24 desses, em solo paranaense. O evento, mundialmente consolidado como um dos maiores movimentos sociais no combate ao sedentarismo, conta com uma grande rede de parcerias e é reconhecido no Brasil pela lei nacional nº 13.645 de 4 de abril de 2018, que institui a última quarta-feira do mês de maio como o Dia Nacional do Desafio.

ATIVIDADE FÍSICA NA PANDEMIA

Desde o início da Pandemia, inúmeros estudos têm comprovado a eficácia da atividade física na prevenção à Covid-19, trazendo benefícios como o aumento da imunidade, a melhora do sistema cardiorrespiratório e a manutenção da saúde psíquica durante o isolamento social.

Por isso, desde o ano passado, o Dia do Desafio foi adaptado a essa nova realidade, por meio das atividades online, modelo que se repetirá nesse ano devido aos impactos dos efeitos ainda presentes no Brasil.

O tema dessa edição será o ciclismo e os benefícios dessa atividade. Esporte que pode ser praticado tanto em bicicletas ergométricas indoor, quanto ao ar livre seguindo o distanciamento social e todos os protocolos de saúde.