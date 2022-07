CM/Futsal empata com Pato Branco e se mantém no G4 do Paranaense

Em noite de muita entrega, o Campo Mourão Futsal empatou em 2 a 2 com Pato Branco, em jogo isolado desta quarta-feira (13) pelo Paranaense Série Ouro. Resultado que mantém Campo Mourão no G4, à frente do Pato na classificação.

Num primeiro tempo de um único gol marcado, o Pato saiu na frente com Sinoê, mas foi o Campo Mourão que mais atacou, parando nas boas defesas do goleiro patobranquense. O Carneirão imprimiu o ritmo da partida e parou parou nas boas defesas do goleiro adversário, indo para o intervalo em desvantagem no placar.

Na segunda etapa, Silva empatou em jogada ensaiada de bola parada, na cobrança de falta. Menos de um minuto depois Gustavinho fez o segundo do Pato. Com o goleiro-linha em quadra a partir do último quarto do jogo, Caio Barros empatou quando faltavam 1 minuto e 20 segundos para o final, fechando o confronto em 2 a 2. “Não começamos bem o jogo, mas não faltou superação. Seguimos trabalhando e conseguimos um empate importante para seguir entre os quatro primeiros na classificação”, afirmou o capitão Caio Barros, autor do gol de empate. “Pelo que jogamos foi um resultado injusto. Tivemos mais posse de bola, muito jogo de aproximação, atacamos o tempo todo e obrigado o goleiro deles a fazer muitas defesas. Mas, são coisas do futsal, vamos continuar trabalhando para conquistar bi=ons resultados”, completou o técnico Juninho, do Campo Mourão.

No domingo (17) às 11h00 o tricolor mourãoense recebe o Taubaté pela Liga Nacional, em duelo direto na busca pela zona de classificação.