Ladrão furta veículo antigo em CM e abandona em área de mata

Um veículo Ford de 1959, de cor vermelha, foi encontrado abandonado em meio ao mato, nas proximidades do lago do Jardim Imperial, em Campo Mourão, na manhã deste domingo, 31. A Polícia Militar ainda não havia registrado nenhum caso de furto referente ao automóvel.

A Central de Operações entrou em contato com o proprietário, um homem de 56 anos, que afirmou que o veículo deveria estar estacionado na garagem de seu escritório, no centro da cidade. O proprietário foi até local e confrmou que se tratava de seu carro.

Com o auxílio de um guincho particular, o veículo foi removido e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial para as devidas providências. Ainda segundo o dono, nada mais foi furtado do endereço onde o automóvel estava guardado.