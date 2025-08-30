Homem é morto a tiros em bar na cidade de Moreira Sales

A pequena cidade de Moreira Sales registrou o quarto homicídio do ano na noite desta sexta-feira, 29. A vítima é Dioclécio Ribeiro da Silva, de 29 anos, conhecido como “Jhon Clécio”.

Ele foi morto a tiros em um bar localizado na rua Otto Macedo, na Vila São Luís, por volta das 22h. Segundo as informações, o rapaz estava no estabelecimento, quando um motociclista chego e atirou contra ele.

Ferido com pelo menos quatro disparos a vítima morreu no local. O corpo foi recolhido pela equipe do IML de Umuarama, para os exames de necropsia, após os procedimentos realizados pela Polícia Civil e a Cientifica.

A equipe da Polícia Civil de Goioerê está investigando o caso, buscando identificar a autoria e a motivação do homicídio.

Depois de Campo Mourão, com 15 assassinatos, Moreira Sales, com quatro, é a cidade de Comcam com maior número de homicídios em 2025.