Ladrão furta notebook, joias e drone de residência

Após se ausentar da residência por pouco mais de três horas, um morador da Vila Urupês, em Campo Mourão, teve o seu imóvel invadido e vários objetos de valor levados pelo criminoso.

O furto ocorreu entre as 19h e 22h30 de ontem. Ao retornar para casa, a vítima já percebeu que o portão eletrônico havia sido afastado do trilho. Ao adentrar o interior de sua residência encontrou a porta da cozinha arrombada e a casa revirada.

Ao fazer a vistoria percebeu a falta de um notebook da marca Asus, modelo F15tuf Faming; um drone Mavick 2 Pro que estavam na sala e algumas joias, sendo brincos, anéis, correntes e pulseiras.

A Polícia Militar esteve no local e orientou a vítima quanto aos procedimentos cabíveis. O morador relatou ainda que algumas residências vizinhas possuem câmeras de monitoramento as quais podem ajudar a polícia na identificação do autor ou autores do crime.