Município vai contratar servidores temporários em 18 áreas

Serão abertas na próxima segunda-feira, dia 22 de maio, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), para contratação temporária de servidores para atuarem em 18 áreas da Saúde e Educação. As inscrições vão até dia 11 de junho, pelo endereço eletrônico: https://g-ale.net/pss/. O edital com todas as informações foi publicado no dia 17 de maio (edição nº 2910 – extraordinário), no Órgão Oficial eletrônico do Município, disponível em https://campomourao.atende.net/?pg=diariooficial.

As vagas são para Agente de Endemias, Agente Comunitário de Saúde (microárea do Centro Social Urbano Centro, Urupês, Fortunato Perdoncini, Alto Alegre), Auxiliar de Atendimento Infantil, Auxiliar de Farmácia, Coveiro, Enfermeiro, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Instrutor de Artesanato, Jardineiro, Médico do Trabalho, Médico Psiquiatra com RQE (Registro de Qualificação de Especialidade), Monitor Social, Motorista II, Professor Pedagogo, Professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, nos termos da Lei nº. 3557/2015.

Os profissionais serão contratados para atender à necessidade excepcional de interesse público pelo prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, pelo prazo máximo de até dois anos. A remuneração, jornada de trabalho semanal, benefícios e demais detalhes constam no Edital de Abertura.