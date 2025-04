Ladrão furta moto, sofre queda e é detido pelo marido da vítima

Após furtar uma motocicleta Honda CG 150cc, um jovem de 18 anos foi perseguido pelo companheiro da vítima, caiu da moto e acabou preso pela Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h20 de ontem, na região do jardim Cidade Nova. A dona do veículo, de 33, informou que seus filhos estavam em casa e viram o rapaz saindo com sua motocicleta.

As equipes policiais foram rapidamente acionadas e, com as características da moto e do suspeito, iniciaram as buscas pelas proximidades. Próximo à Avenida das Torres, os policiais cruzaram com o suspeito, mas ele empreendeu fuga em alta velocidade.

Logo em seguida, já na rua Engenheiro Mercer, esquina com a rua Osório Barnabé Pontes, os policiais encontraram o rapaz caído com a moto e já dominado pelo marido da vítima, de 39 anos. Ele havia seguido o suspeito.

O jovem confessou o furto da motocicleta e, com ferimentos sofridos pelo acidente, foi encaminhado para a UPA para atendimento médico. Após ser liberado, o indivíduo foi encaminhado para a 16ª SDP onde foi autuado pelo furto.

Pelas suas características e suas vestimentas, a PM suspeitou que ele poderia ser o autor do furto de outra moto, uma CG 160 ocorrido na segunda-feira, 21, em Campo Mourão. Questionado sobre o fato, o rapaz confirmou também este furto, dizendo que abandonou a motocicleta próximo do local do crime, por não ter conseguido ligar a mesma.

As características também eram condizentes com as do autor de uma tentativa de furto em uma residência por volta das 19h40 na rua Engenheiro Mercer, sendo confirmada por ele a tentativa.