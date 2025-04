Homem é preso após furtar carteira de patrão em obra

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa terça-feira (23), após furtar a carteira de um dos responsáveis por uma obra na rua Hideji Kobayashi, no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão.

De acordo com as informações, o suspeito havia se apresentado no canteiro de obras pedindo trabalho e chegou a ser contratado. No entanto, pouco tempo depois, aproveitou-se de uma janela aberta de uma caminhonete para furtar a carteira do patrão.

A ação rápida gerou uma perseguição. O homem foi contido por populares ainda na mesma rua, até a chegada da Polícia Militar. Com o apoio das vítimas, os militares conseguiram localizar parte dos pertences — alguns cartões estavam espalhados pelo chão.

Questionado, o suspeito afirmou ter jogado a carteira em outra localidade. Ele foi levado pela equipe da PM para auxiliar nas buscas, na tentativa de recuperar o objeto.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o homem possui diversas passagens criminais, incluindo tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Agora, ele volta a ser encaminhado para a delegacia, desta vez pelo crime de furto. Segundo testemunhas, o suspeito chegou a afirmar que “não ficará preso nem 24 horas”, demonstrando certo desprezo pela situação.