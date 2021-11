Ladrão furta Kombi, PM faz perseguição e recupera veículo

A Polícia Militar recuperou uma VW/Kombi, que havia acabado de ser furtada de frente à Secretaria de Saúde de Campo Mourão, na tarde deste domingo, após perseguir o ladrão.

O segurança da Secretaria de Saúde desconfiou quando viu o homem entrar no veículo, pois sabia que a Kombi não pertencia a ele. Questionado pelo segurança, o rapaz disse que estava levando o veículo até seu proprietário, que é motorista da Saúde.

No entanto, assim que o suspeito deixou o local, o segurança telefonou para o dono do automóvel e foi informado de que não tinha autorizado ninguém a pegar a Kombi. A Polícia Militar foi acionada rapidamente e uma equipe que fazia patrulhamento nas proximidades visualizou o suspeito com o veículo.

A equipe fez o acompanhamento pela rua Araruna e o ladrão seguiu pela PR 558, sentido a Santa Casa, onde desviou pela rua João Batista Salvadori, sentido ao jardim Cidade Alta.

A PM manteve o acompanhamento com sinais luminosos, mas o bandido não parava. Ao descer a rua Panambi, próximo à antiga Prainha, os policiais atiraram em um dos pneus do automóvel, que ficou descontrolado, subiu o meio-fio e parou ao bater em uma árvore.

O ladrão saiu correndo e pulando muros de várias residências. Os policiais fizeram buscas, mas ele não foi localizado.