Rapaz é ferido com três tiros em Fênix

Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã deste domingo (31), na cidade de Fênix. Anderson Cristiano Mendes Santos, 27 anos, foi alvejado com pelo menos três disparos de arma de fogo, na rua Jangada, centro da cidade.

De acordo com as informações, dois tiros alvejaram as costas da vítima e outro atingiu logo abaixo do tórax, na parte lateral direita, na região das costelas. Com ferimentos graves, a vítima foi encaminhada ao hospital.

Informações e foto: Coluna do Rato