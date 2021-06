Ladrão é preso após tomar veículo de assalto em Terra Boa

A Polícia Militar prendeu em flagrante um rapaz de 25 anos, após ele tomar de assalto um veículo Fiat Uno, na cidade de Terra Boa. O crime ocorreu na tarde dessa segunda-feira, quando a vítima, um homem de 59 anos, foi abordado ao parar o veículo no cruzamento da rua Distrito Federal, com a Rua Amapá.

O assaltante se aproximou e pediu R$ 50 reais em dinheiro. O homem disse que não tinha o dinheiro, momento em que o rapaz entrou no carro, empurrando o motorista para o banco do passageiro e fazendo ameaças de morte. Ele ainda dizia que estava armado com uma pistola, calibre 765.

A vítima relatou que o criminoso saiu com o veículo e continuou com as ameaças, mas em seguida mandou que ele descesse do automóvel. No entanto, logo depois o bandido perdeu o controle da direção e parou ao bater o carro em uma árvore, em uma área de mato.

Testemunhas que presenciaram o crime disseram que o suspeito vestia blusa e calça preta. A mulher da vítima acionou a Polícia Militar e o assaltante acabou preso em flagrante, sendo levado para a Delegacia de Polícia Civil de Terra Boa. O veículo também foi recuperado.

(Informações: Coluna do Rato)