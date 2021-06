Professores e acadêmicos de Medicina do Integrado desenvolvem projeto “Olhar Cidadão Dr Fernando Dlugosz”

No último sábado (19), acadêmicos do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado participaram da primeira edição do projeto social “Olhar Cidadão Dr. Fernando Dlugosz”. Idealizado pelos médicos oftalmologistas Bárbara Evelin Gonçalves Barboza e Michel Saab, em parceria com o Centro Universitário Integrado, as Secretarias de Saúde e Educação de Campo Mourão e o empresário Newton dos Santos Leal, o projeto tem por objetivo promover o diagnóstico e tratamento precoce de doenças causadoras de ambliopia, doença que é a principal causa de baixa visão unilateral em crianças e adultos abaixo de 60 anos, e ampliar o acesso da população à consulta especializada.

A primeira edição do projeto foi realizada no Ambulatório Acadêmico de Especialidades Médicas do Integrado e recebeu 21 alunos da rede municipal de ensino, com idade entre 4 e 7 anos, encaminhados pelas Secretarias de Educação e Saúde. As crianças passaram por uma triagem para identificar a necessidade de acompanhamento oftalmológico e uso de óculos.

O “Olhar Cidadão Dr. Fernando Dlugosz” é uma forma de homenagear e dar continuidade ao trabalho social desenvolvido pelo oftalmologista mourãoense Fernando Dlugosz, que por mais de 20 anos realizou no Centro Social Urbano um trabalho voltado ao atendimento e identificação de anormalidades visuais na infância.

“Hoje foi um dia muito especial, o primeiro dia desse projeto social que planejamos há mais de um ano. Apenas o começo dessa iniciativa que vai chegar a tantas outras crianças.

Agradecemos a todos que toparam esse desafio conosco e tornaram esse dia possível. Ao Grupo Integrado, aos meus queridos alunos, às secretarias de saúde e educação e a New Óptica. Um agradecimento especial a toda família Dlugosz que confiou o nome do Dr. Fernando a esse projeto”, agradeceu a médica Bárbara Evelin Gonçalves Barboza, idealizadora do projeto.