Bando explode caixa eletrônico em Quinta do Sol 

A agência do Banco Itaú foi alvo de bandidos na madrugada desta segunda-feira, na cidade de Quinta do Sol. Os criminosos arrombaram a porta da agência e depois explodiram um dos caixas eletrônicos. A ação teria ocorrido por volta das 3h.

No entanto, os explosivos teriam danificado apenas a parte de cima do caixa e com isso os bandidos saíram sem levar nada. A explosão destruiu as vidraças do banco.

Polícia Militares e a Polícia Civil de Engenheiro Beltrão estiveram no local nesta manhã para avaliar os estragos e colher informações que possam levar ao paradeiro dos criminosos. O Itaú é o único banco que mantém agência na cidade.