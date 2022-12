Ladrão conhecido no meio policial é preso após roubar R$ 4 mil de idoso

Um homem com várias passagens por furtos pela delegacia foi preso nesta quarta-feira, 21, em Campo Mourão, acusado de roubar R$ 4 mil em dinheiro e folhas de cheques de um idoso.

Levado para a delegacia, ele foi reconhecido pela vítima. A equipe de investigação da 16ª Subdivisão Policial foi informada sobre a ocorrência do roubo nas proximidades do estádio municipal.

Durante os trabalhos investigativos, já com apoio do Serviço Reservado do 11º Batalhão da Polícia Militar, surgiram informações que o autor teria pego um táxi logo após o crime, sendo este levado pelo taxista até o conjunto Maria Barleta.

De posse dos dados, as equipes de investigação da 16ª SDP passaram a diligenciar naquele bairro, obtendo êxito na localização do autor. O homem estava com comportamento alterado, possivelmente por uso de substâncias entorpecentes.

Foi realizada a sua contenção e condução até a delegacia, onde ele foi reconhecido pela vítima com 100% de certeza quanto a autoria do roubo. O detido já é bastante conhecido no meio policial pela prática de crimes contra o patrimônio. Na semana passada chegou ser preso por furto, mas acabou sendo colocado em liberdade logo em seguida.