Mostra Cultural tem danças folclóricas nesta quinta-feira

O público terá a oportunidade de assistir gratuitamente na noite desta quinta-feira (22/12), na praça da Catedral de São José, em Campo Mourão, a apresentação de dois renomados grupos folclóricos da região: Vesná (de Roncador) e Pôr do Sol (de Quinta do Sol). Várias outras atrações fazem parte da programação do penúltimo dia da Mostra Cultural, que faz parte do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”.

A partir das 20 horas apresenta-se o Grupo Folclórico Vesná, que tornou-se verdadeira referência em danças folclóricas ucranianas no Paraná pela qualidade de suas apresentações. Incontáveis cidades paranaenses e de outros estados do Sul do Brasil já foram contemplaos com espetáculos da companhia. A palavra Vesná é de origem ucraniana e significa “Primavera”. Os ucranianos acreditam que nessa estação do ano os jovens se sentem mais alegres e mais dispostos a celebrar a vida, exaltando sua alegria em forma de dança.

A história do grupo começa na década de 70, através da iniciativa das irmãs da Escola Nossa Senhora das Graças e de um grupo de jovens da comunidade. Nas primeiras formações, o grupo era composto somente por jovens descendentes de ucranianos do rito Católico Bizantino. Com o passar das gerações, o elenco tornou-se mais miscigenado e hoje o Vesná conta com integrantes de outras culturas, crenças e tradições.

A geração dos anos 80 deu início a uma jornada de sucesso em concursos de danças e festivais folclóricos, com o grupo sempre aclamado pelo público. Na sequência, com apresentações em diversas cidades do sul do Brasil, a geração dos anos 90 seguiu levando a bandeira do Vesná.

Já a geração de 2.000 foi marcada pela glamorosa apresentação no renomado Teatro Guaíra, em Curitiba. O grupo conseguiu atingir um nível apuradíssimo, a ponto de serem considerados profissionais, devido as suas coreografias serem realizadas com elevado grau de dificuldade.

MOSTRA DE DANÇA

A Mostra de Dança começa às 21 horas. Está confirmada a participação da Lehdance, fundada no final do ano passado, inspirada no desejo de apresentar a dança para a comunidade numa forma diferente, a exemplo das danças urbanas (hip hop, jazz funk, dancehall, etc.) e ritmos dance (danças fitness). À frente do empreendimento está a professora Letícia Batista.

PÔR DO SOL

A partir das 21h15 apresenta-se o Grupo Folclórico Pôr de Sol, que tem um trabalho amplamente reconhecido, desenvolvido há quase 20 anos. O grupo já representou o Brasil até mesmo em outros continentes e surgiu do anseio pela pesquisa e projeção de danças típicas do Paraná.

Desde a sua fundação, o grupo prima pela reprodução da cultura de nosso povo com a maior autenticidade. Por esse motivo, suas pesquisas se direcionaram inicialmente pelo Fandango Paranaense – conjunto de danças típicas do Paraná, popularmente denominadas marcas, sendo algumas delas bailadas e outras sapateadas com tamancos de madeira.

O repertório do Grupo Pôr do Sol também inclui várias outras danças características do estado, como Gralha Azul, Barreado, Colheita do Café, Cuá-Fubá entre outras. Também apresenta o Auto do Boi de Mamão – folguedo de origem Catarinense, mas que propagou-se até chegar ao litoral do Paraná, onde também é muito praticado.

A partir de 2005, o grupo passou a fazer pesquisas mais abrangentes. Com a consciência do bem valioso que é a imensidão do folclore brasileiro e suas manifestações, passou a reproduzir danças e folguedos de todas regiões do Brasil, aumentando consideravelmente seu repertório.