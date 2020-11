Ladrão arromba comércio e leva dinheiro do caixa

Um estabelecimento comercial foi arrombado na avenida Goioerê, no centro de Campo Mourão. Do local o ladrão levou R$ 200,00 em dinheiro. O furto foi descoberto por volta das 8h dessa quarta-feira, quando o proprietário chegou para trabalhar.

Ele acionou a Polícia Militar após constatar que a porta de vidro havia sido danificada. O dinheiro que estava no caixa, cerca de R$ 200,00, foi furtado. A vítima disse que vai repassar as imagens das câmeras de segurança do local para a Polícia Civil.