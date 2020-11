Campo Mourão/Futsal vence de virada pela Liga Paraná: 3 a 1

A equipe do Campo Mourão Futsal venceu o Acel de Chopinzinho na noite desta quarta-feira (18, de virada, na casa do adversário. A partida foi válida pela Liga Paraná.

Adeirton abriu o placar para os anfitriões logo no começo da partida, mas Ernandes deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, novamente com Ernandes o time mourãoense virou o jogo. Luiz Fernando fechou o placar em 3×1.

Com o resultado, o Campo Mourão sobe para 8 pontos em 5 jogos, mas continua na 4ª colocação. A equipe de Chopinzinho segue em 3º, com 9 pontos em 6 jogos.

O próximo a encarar o Campo Mourão será o Marreco. A partida acontece em Francisco Beltrão, no sábado (21), às 19h.