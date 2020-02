Sou Arte presta contas e reforça pedido de apoio para 2020

A Associação Sou Arte (ASA) realizou na manhã desta sexta-feira (21) a prestação de contas do projeto Campo Mourão – Cidade Natal/2019. O evento contou com as presenças do prefeito Tauillo Tezelli, do deputado federal Rubens Bueno, secretários municipais, além de outras lideranças e representantes das empresas parceiras do projeto.

Todos foram recebidos no Espaço Sou Arte pela coordenadora executiva da ASA, Edilaine Maria de Castro, que apresentou a prestação de contas. “O projeto Campo Mourão Cidade Natal deixou de ser um projeto do município para se tornar de toda a sociedade. Agradecemos o apoio de todas as empresas parceiras, do prefeito, dos deputados e da imprensa”, disse ela.

O prefeito Tauillo Tezelli também lembrou que sem o apoio dos empresários, nada teria acontecido. “O projeto depende dessa parceria. Muita gente fala que o prefeito não gosta de festa, mas o município não tem recurso nenhum”, afirmou.

Durante a prestação de constas foram anunciados números e resultados alcançados com o projeto, que em três anos transformou o Natal em Campo Mourão, tornando as comemorações natalinas locais em referência no interior do estado.

Entre as muitas atrações do Natal passado destaca-se a apresentação do espetáculo de circo, teatro e dança “As Três Chaves de Natal” (com a chegada do Papai Noel) no centro da cidade e em dois bairros (jardins Lar Paraná e Tropical), o cortejo natalino pela avenida Irmãos Pereira (com 600 figurantes, divididos em 50 alas, além de 14 carros alegórico), a Mostra Cultural com 10 dias de apresentações gratuitas, o Túnel de Luzes (com 96 mil lâmpadas coloridas de led) e a ambientação.