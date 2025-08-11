Jovem envolvido em crimes virtuais e planejamento de ataques a escolas é preso em Maringá

Um jovem de 18 anos foi preso nesta segunda-feira (11), em Maringá, por integrar um grupo criminoso que vendia pornografia infantil, praticava estupro virtual, incentivo ao suicídio e ameaças contra autoridades.

Ele já havia sido apreendido em 2024, aos 17 anos, acusado de liderar o planejamento de um massacre a uma escola. As autoridades conseguiram evitar o ataque com a apreensão dele.

Na época, foram apreendidos objetos com símbolos nazistas, celular e computador — provas que ajudaram na operação desta segunda-feira. A ação de hoje, também cumpriu mandados em São Paulo, Pernambuco e Paraíba, atingindo uma rede criminosa que atuava na internet.

A operação faz parte de mais uma etapa da “NIX – Oculus Legis”, coordenada pelo Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD) da Secretaria de Segurança Pública. Foram executados 2 mandados de prisão, 3 de internação de adolescentes e 14 ordens de busca e apreensão.

As investigações apontaram que o grupo tinha como principal base de atuação a plataforma Discord. No ambiente virtual, os integrantes promoviam estupros virtuais, induziam menores à automutilação e ao suicídio e comercializavam material de abuso sexual infantil.

Além disso, há indícios de que o grupo tenha invadido sites de órgãos públicos, inserido dados falsos, praticado lavagem de dinheiro e ameaçado autoridades que trabalhavam nas investigações.