Após geada e temperaturas negativas, frio segue predominante no Paraná

O fim de semana foi marcado por temperaturas baixas em todo o Paraná e geada, principalmente no Centro-Sul e na Região Metropolitana de Curitiba, por conta da atuação de uma massa de ar frio. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas seguirão baixas ao amanhecer nos próximos dias, mas gradativamente vão subir a tarde. Não há previsão de chuvas para esta semana no Paraná.

No sábado (09) as menores temperaturas foram em General Carneiro (INMET: -1,5°C), Palmas (-1,2°C), Guarapuava (-0,3°C), São Mateus do Sul (0,5°C), Laranjeiras do Sul e Pinhão (1,4°C), Pato Branco (1,8°C), e Cascavel (1,9°C). As máximas ficaram na casa dos 21°C em Cambará e na faixa litorânea, e não passaram dos 20°C no resto do Estado.

Cascavel não tinha temperaturas tão baixas desde o dia mais frio do ano, no fim de junho. A cidade registrou 1,8°C em 23/06, -2,4°C em 24/06 e 0,5°C em 25/06. O mesmo vale para Laranjeiras do Sul que, em 23/06, registrou 1.7°C, em 24/06 chegou a -2.0°C, em 25/06 teve 0°C, e desde então não teve temperaturas abaixo de 4°C.

No domingo (10), Dia dos Pais, mais cidades tiveram temperaturas abaixo de 2°C. As menores temperaturas foram em General Carneiro (INMET: -1,4°C), São Mateus do Sul (INMET: -1,4°C), Guarapuava (-1,1°C), União da Vitória (0,9°C), Fazenda Rio Grande (0,8°C), Cambará (0,7°C), Joaquim Távora (INMET: 0,7°C), Lapa e Ponta Grossa (0,6°C), Palotina (0,4°C), Palmas (0,1°C), Francisco Beltrão (1,0°C), e Santa Maria do Oeste (1,9°C). As máximas mais altas ficaram apenas na casa dos 23°C em Loanda, Guaíra e Cândido de Abreu.

Já nesta segunda-feira (11), as menores temperaturas ao amanhecer foram em General Carneiro (INMET: -0,5), Palmas (-0,2°C), Pinhão (0,2°C), São Mateus do Sul (0,4°C), Guarapuava (1,5°C), além de Francisco Beltrão, Palotina e Telêmaco Borba (1,8°C). As máximas também devem ficar na casa dos 23°C na região Noroeste.

Entre terça (12) e quarta-feira (13) segue a previsão de geada no Centro-Sul, Oeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, com temperaturas abaixo de 5°C no amanhecer. No Oeste e no Norte a massa de ar frio perde força nos próximos dias e, com predomínio de sol, as temperaturas podem ultrapassar os 25°C a tarde. Em todo o estado o destaque será a amplitude térmica: o amanhecer gelado, e as temperaturas mais altas a tarde.

Já na quinta (14) e sexta-feira (15) na região Leste, principalmente no Litoral, o tempo ficará nublado e as máximas não devem subir muito. “Um cavado meteorológico, que é uma região alongada de baixa pressão, vai passar pelo oceano Atlântico, próximo da costa do Paraná. Isso vai favorecer com que o vento passe a soprar do oceano para o continente, transportando mais umidade para o Litoral e Leste do Paraná, inclusive na Região Metropolitana de Curitiba”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Sem previsão de chuvas, com predomínio de sol na maior parte do Estado, no próximo fim de semana a tendência é de que finalmente as temperaturas voltem a ficar mais agradáveis.

Agência Estadual de Notícias