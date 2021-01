Jovem é preso por tráfico de drogas em Peabiru

Foi preso na noite de ontem, na cidade de Peabiru, um rapaz de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Na casa dele os policiais apreenderam um tablete de 618 gramas de maconha.

A ação foi conduzida por uma equipe de policiais militares que realizava patrulhamento pela rua Professor José Ferreira de Souza e suspeitou de um veículo parado, com duas pessoas dentro.

Ao ser dada voz de abordagem, um dos ocupantes do carro jogou uma porção de maconha no chão. Em buscas no veículo foi localizada mais uma pequena porção do mesmo entorpecente.

O condutor, de 37 anos, disse aos policiais que havia acabado de comprar a droga do outro rapaz por R$ 50,00. No entanto, o acusado negou que tivesse comercializado o entorpecente. Em revista minuciosa os policiais localizaram uma nota de R$ 50,00 escondida na bermuda dele.

Diante das evidências de tráfico de drogas, o rapaz recebeu voz de prisão. O outro jovem também foi conduzido para a lavratura de termo circunstanciado.

Já na delegacia, o acusado de tráfico disse aos policiais que havia mais uma porção em sua residência.. No local indicado pelo jovem, em cima do guarda-roupas, foi localizado um tablete grande da substância (618 gramas).