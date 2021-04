Jovem é preso duas vezes em 24h e admite que sobrevive do tráfico

A equipe da Rotam prendeu duas vezes um traficante de drogas, em menos de 24 horas, em Campo Mourão, com grande quantidade de pedras de crack.

Foi a quarta vez que ele foi parar na delegacia pelo menos tipo de situação, desde 2020 e ao ser questionado, disse aos policiais que não vai parar, porque sobrevive do tráfico.

O flagrante ocorreu na noite deste sábado, na avenida Bronislau Wronski, no Jardim Aeroporto. No mesmo endereço, um dia antes, os policiais já o haviam detido com 37 pedras de crack. Ontem, foram mais 36, porém boa parte da droga ele dispensou no vaso sanitário de sua casa.

“Quando a equipe chegou, ele correu para dentro da casa, entrou no banheiro e jogou a droga no vaso. Por ser aquele tipo de descarga comum (com reservatório de água), parte da droga ficou boiando no vaso e os policiais puderam fazer a apreensão de 36 pedras de crack”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

Na sexta-feira, além das 37 pedras de crack, os policiais apreenderam cerca de R$ 11 mil reais no local e uma caderneta com a contabilidade do tráfico. Uma das anotações indicava que dois dias antes ele havia recebido dois quilos de crack, quantidade suficiente para ser dividida em 10 mil pedras. Isso poderia gerar a ele um lucro de até R$ 100 mil.

Desta vez, foram encontramos na casa R$ 42,00, além de mais uma porção de maconha. Mesmo ciente de que o rapaz não deverá permanecer preso, o subtenente afirma que a Polícia Militar vai estar sempre atuando em defesa das famílias de bem.

“A gente fica frustrado, mas isso nos fortalece mais. Por mais que a justiça o coloque na rua, vamos continuar com nosso trabalho em defesa do cidadão de bem e fazendo as prisões”, afirma J.Silva.