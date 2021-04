Acidente entre motos deixa entregador de delivery ferido

Mais um acidente envolvendo motocicleta foi registrado neste sábado, em Campo Mourão, deixando ferido um entregador de delivery. A colisão ocorreu por volta das 21h20, na Rua das Flores, esquina com a Rua Ipanema, no jardim Tropical II.

Segundo as informações, o entregador de lanches, de 49 anos, seguia pela Rua das Flores, com uma moto Honda de 160cc, de cor vermelha, quando o outro motociclista, com uma Honda preta, de 150cc, atravessou na sua frente, vindo pela Rua Ipanema.

Com o impacto, o motociclista da Honda vermelha caiu e sofreu várias escoriações pelo corpo. Já o condutor da moto preta fugiu do local sem prestar socorro e não foi identificado. O Siate foi chamado e encaminhou a vítima ao hospital Pronto Socorro.