Jovem é morto com tiro na cabeça em Campina da Lagoa

Um jovem de 22 anos foi morto a tiro na noite dessa segunda-feira, em Campina da Lagoa. O crime ocorreu em um bar, na rua José Maria Pereira, nas proximidades do Colégio Campina.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, porém não resistiu ao feriments. De acordo com as informações obtidas pela Polícia Militar, momentos antes de ser alvejado ele estaria bebendo na companhia do atirador, que segundo testemunhas seria um homem de 57 anos.

O homem teria saído do bar e depois retornado em um veículo, na companhia do filho, e efetuado um único disparo contra a cabeça da vítima. No local não foram repassadas mais informações sobre a possível motivação do crime.

Logo após tomar conhecimento dos fatos a Polícia Militar realizou buscas pela cidade e conseguiu localizar o filho do suposto autor do disparo, um jovem de 23 anos que seria o condutor do veículo no momento do crime.

O rapaz foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil para ser interrogado. O veículo que teria sido utilizado pela dupla também foi encaminhado à delegacia. A arma utilizada no crime e o principal suspeito de ter atirado na vítima não foram localizados pela PM.