Colégio Sesi é alvo de ladrão

O Colégio Sesi, localizado no Parque Industrial, em Campo Mourão, foi alvo de ladrões no início da noite desta segunda-feira. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h, após o vigilante perceber um homem que havia pulado o muro.

No entanto, o ladrão conseguiu cortar algumas mangueiras de incêndio e levou seis engates de cobre dos equipamentos.

O vigilante ainda tentou abordar o suspeito, mas ele conseguiu fugir. Com a chegada da PM foram realizadas rondas em busca do suspeito, no entanto não foi encontrado.