Jovem é morto a tiros no portão da casa do amigo, em Mariluz

Um homicídio foi registrado na noite deste sábado, na cidade de Mariluz. A vítima, identificada por Benício Eduardo (idade não divulgada), foi assassinada a tiros no portão da casa de um amigo, na Rua Marcelino Medeiros, por volta das 21h30.

De acordo com as informações, ele estava na casa do amigo, quando teria sido chamado no portão. Ao sair para atender, foi surpreendido pelos disparos.

O autor do crime fugiu e ainda não foi identificado. Eduardo morreu no local e o corpo foi recolhido pelo IML para os exames de necropsia. A Polícia Civil esteve no local e já iniciou a investigação para apurar a autoria e motivação do crime.

Fonte: Goionews