PM prende homem e faz apreensão de três armas de fogo e munições em Barbosa Ferraz

A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, no distrito de Ourilândia, em Barbosa Ferraz, por volta das 22h20 desse sábado. Ao perceber que seria abordado ele jogou um revólver calibre .357, com seis munições intactas.

A ocorrência foi registrada na Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná. A equipe da PM fazia patrulhamento no distrito, onde já havia recebido informações de que pessoas armadas estariam circulando em via pública.

Ao chegar em frente a uma lanchonete, a equipe abordou um grupo de aproximadamente 50 pessoas. Foi então que um homem desobedeceu a ordem de abordagem e correu em direção a uma residência, sendo acompanhado por um dos policiais, que percebeu quando ele jogou um volume.

Ao ser alcançado e abordado, o policial verificou que o objeto tratava-se de um revólver calibre .357, com seis munições intactas. Ao vistoriar as proximidades onde o suspeito estava, ao lado de um veículo, foi encontrado mais um revólver calibre .38, com cinco cartuchos intactos.

Ainda durante buscas nas imediações do estabelecimento comercial, nos fundos, próximo ao banheiro, foi encontrada uma pistola calibre .25, carregada com seis munições.

O homem detido negou que portava arma de fogo. A PM o encaminhou até a delegacia de Barbosa Ferraz juntamente com as armas e munições apreendidas para as devidas providências.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 11º BPM