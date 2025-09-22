Jovem é morto a tiros no Lar Paraná

Um jovem de 26 anos identificado por Felipe Esron Pincheski, foi executado a tiros na noite deste domingo (22), no bairro Lar Paraná, em Campo Mourão. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Nelson Bittencourt do Prado com a Tarumã e mobilizou equipes de socorro e segurança.

Segundo informações preliminares, duas pessoas em uma motocicleta escura se aproximaram pelo sentido da rua Tarumã. O passageiro desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra o rapaz, que usava tornozeleira eletrônica e havia deixado a cadeia recentemente. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com suporte avançado, chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. Um segundo homem, de 29 anos, acabou atingido de raspão em uma das pernas. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação.

A Polícia Militar rapidamente isolou a área e a Polícia Civil assumiu as investigações. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas a principal linha de apuração é execução.

Foi o 17º homicídio do ano em Campo Mourão. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.