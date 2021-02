Jovem é morto a tiros no Fortunato Perdoncini

Um jovem de 21 anos foi morto com vários tiros de pistola enquanto jogava futsal em uma quadra de esportes, no conjunto Fortunato Perdoncini. O crime ocorreu no início da noite desta quinta-feira e foi o terceiro assassinato do ano em Campo Mourão.

A vítima, identificada por Alifer Alexandro Bonfim, 23 anos, ainda tentou correr, mas morreu no meio da rua Victor Alessi. Duas pessoas que chegaram ao local em uma moto fizeram os disparos usando uma pistola 9mm.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o rapaz conhecido por “Coala”, estava jogando futsal na quadra na companhia de outras pessoas, quando foi surpreendido pelos atiradores. “Os tiros começaram ainda na quadra. A vítima correu, mas foi baleada e morreu na rua”, disse o tenente Miguel, do 11º Batalhão da Polícia Militar.

No local os policiais encontraram várias cápsulas de pistola. O Samu foi acionado, mas já encontrou o rapaz morto.

Equipe da Polícia Civil também foi acionada para fazer o levantamento no local do crime e iniciar a investigação. O corpo foi recolhido pelo IML.