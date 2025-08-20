Adolescentes são apreendidos após furto em fábrica de doces em CM

Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos em flagrante por furto a uma fábrica de doces, em Campo Mourão, por volta das 22h de ontem.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegou ao local, quatro indivíduos já haviam pulado a cerca do estabelecimento. O grupo fugiu, dividindo-se em duplas para lados opostos da via.

Durante as diligências nas imediações, os policiais abordaram dois adolescentes, de 16 e 17 anos. Questionados, eles admitiram ter aberto uma das janelas da empresa e furtado certa quantidade de paçocas tipo rolha. No entanto, durante a fuga, os doces acabaram caindo ao chão.

Nas buscas, os policiais localizaram os produtos furtados e também os celulares dos adolescentes. Os pais dos jovens foram acionados, e todos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial, junto com o vigia da empresa e os materiais recuperados, para as providências legais cabíveis.