Jovem é ferido a tiros no portão de casa

Um jovem de 21 anos foi ferido por disparos de arma de fogo por volta das 3h30 desta madrugada na rua Ozório Barnabé Pontes. Ele foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Santa Casa.

Em contato com o jovem já no hospital, ele relatou à PM que estava em sua residência quando o chamaram no portão de casa.

Ainda segundo ele, quando saiu para verificar quem era, percebeu que um homem na garupa de uma motocicleta sacou uma arma e efetuou disparos em sua direção.

Após ser atingido em um dos braços e na região do quadril, ele foi socorrido por familiares e encaminhado ao hospital. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e fez diligências para tentar os agressores, a dupla continua foragida.