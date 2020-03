Caminhonete é recuperada após furto em Peabiru

A Patrulha Rural de Campo Mourão recuperou na tarde desta terça-feira, uma caminhonete que havia sido furtada ainda ontem, em Peabiru. Ao tomar conhecimento do furto, a equipe que estava em patrulhamento no município iniciou as buscas com intuito de localizar o veículo.

Enquanto isso, por meio de um aplicativo, produtores rurais informaram os policiais que teriam visto uma camioneta com as mesmas características adentrando uma região conhecida como Mata das Torres.

Os policiais, que já conheciam a área, se deslocaram ao local para averiguação juntamente com a equipe do Canil. Assim que iniciaram as buscas, a caminhoneta foi localizada e encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru para os procedimentos e entrega ao proprietário.

Quando a equipe chegou ao destacamento de Policia Militar de Peabiru, o soldado Rafael informou que havia visualizado um homem conduzindo a caminhoneta logo após o furto, sentido à rodovia, na saída para Campo Mourão.

Por meio de foto, o soldado Rafael reconheceu o suspeito, que já se tornou “popular” no meio policial pela pratica de furtos de camionetas. Ele, porém, não foi localizado. Um veículo Corsa antigo, de cor escura teria dado apoio na fuga do ladrão.