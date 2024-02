Jovem é esfaqueada pelo companheiro em Campo Mourão

Em mais um caso de violência doméstica, em Campo Mourão, uma jovem de 20 anos foi esfaqueada pelo companheiro, no jardim Cidade Nova. O crime ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, 15.

Após o atentado, o agressor, de 27 anos, ainda tentou cometer o suicídio. Acionada, quando a Polícia Militar chegou ao local, o individuo já havia sido contido por populares. Inclusive, a intervenção de moradores vizinhos é que impediu que a vítima fosse morta.

A jovem foi gravemente ferida no pescoço e nos braços. Uma equipe da unidade básica de saúde do bairro prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Samu. Em estado gravíssimo, a mulher foi encaminhada ao hospital.

O agressor, que tentou tirar a própria com vida com a faca, também precisou ser encaminhado para a UPA para tratar os ferimentos. Indagado sobre o motivo da briga e do esfaqueamento, ele relatou que teria sido traído pela esposa. A faca usada no crime foi apreendida e entregues na 16ª SDP, onde também foi detido o agressor.