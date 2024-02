Veículo capota após colisão no trevo de acesso ao Aeroporto

Uma colisão envolvendo dois veículos GM/Onix, causou o capotamento de um dos automóveis na rodovia PR-158, no trevo de acesso ao Aeroporto Municipal, de Campo Mourão, na saída para Maringá.

O acidente ocorreu no final da tarde de hoje, mas não deixou vítimas. Os danos foram apenas materiais. De acordo com as informações, o motorista de um dos veículos tentou fazer a conversão para seguir sentido ao Aeroporto, quando ocorreu a colisão.

O condutor do outro Ônix, que transitava sentido Parque de Exposições ao Centro da cidade, não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o automóvel que fazia a conversão acabou capotando fora da pista, onde estão sendo realizadas as obras de duplicação da rodovia.

Em um dos carros estavam estudantes do curso de medicina do Centro Universitário Integrado. O Samu foi acionado, mas todos os envolvidos saíram ilesos e não precisaram do atendimento.