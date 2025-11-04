Jovem é encontrado desacordado em calçada em Campo Mourão

Um jovem foi encontrado desacordado na calçada da rua Aristóteles Xavier do Rego, no jardim Bandeirantes, em Campo Mourão, durante a madrugada desta terça-feira (4). O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que atuaram rapidamente para salvar a vida da vítima.

De acordo com as informações, o chamado chegou ao 193 informando que havia um homem caído na calçada pedindo socorro. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o jovem inconsciente e iniciaram imediatamente os procedimentos de ventilação.

Diante da gravidade do quadro, o suporte avançado de vida do SAMU foi acionado. A vítima precisou ser entubada ainda no local antes de ser encaminhada a uma unidade hospitalar.

A suspeita inicial é de que o jovem possa ter sido brutalmente agredido, o que teria provocado a perda de consciência. A Polícia Militar também esteve na ocorrência, acompanhando o trabalho das equipes de resgate e levantando informações sobre as possíveis causas do ocorrido.