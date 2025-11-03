Prefeitura abre licitação para concessão de espaços no Terminal Rodoviário de Campo Mourão

A Prefeitura de Campo Mourão publicou, na última sexta-feira (31), o edital de licitação na modalidade Concorrência, com modo de disputa aberto, semelhante a um leilão, para concessão de uso de três espaços públicos localizados no Terminal Rodoviário. Os espaços a serem licitados são: Sala VIP 01, com área de 58,24 m²; Sala VIP 02, com área de 58,07 m²; e Lanchonete/Restaurante, com área de 53,84 m².

O edital está disponível no Portal de Compras Públicas e poderá ser consultado até a realização da sessão pública de lances eletrônicos, marcada para o dia 28 de novembro de 2025, às 9h, no link: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pr/prefeitura-municipal-de-campo-mourao-1921/cpmap-16-2025-2025-434667

Poderão participar pessoas jurídicas que atendam aos requisitos dos itens 2 e 7 do edital. Os lances serão sucessivos, e vencerá a maior oferta, que servirá exclusivamente como critério de classificação. O valor ofertado deverá ser aplicado pelo licitante na reforma e adequação do espaço concedido.

O contrato de concessão permitirá o uso do espaço mediante reforma, instalação e pagamento de mensalidades à Prefeitura.

Dúvidas, pedidos de esclarecimento ou impugnações poderão ser apresentados até o dia 24 de novembro de 2025, às 23h59, pelo próprio portal ou pelo telefone (44) 3518-1198.