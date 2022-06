Jovem é detido com simulacro de arma de fogo

Um jovem foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão depois de ser abordado na área central de Campo Mourão com um simulacro de revólver em sua cintura.

A Polícia Militar constatou que ele já conta com inúmeras passagens. Os policiais estavam em patrulhamento com o objetivo de localizar o autor de alguns roubos ocorridos recentemente na área central, onde um rapaz de bicicleta rende as vítimas e comete o crime.

Durante o patrulhamento a equipe da PM visualizou o suspeito e optou pela abordagem. O rapaz usava tornozeleira eletrônica e estava com a arma na cintura.

O simulacro, que tinha uma munição deflagrada no tambor, foi apreendido, e encaminhado juntamente com o rapaz até a delegacia de Polícia Civil.