CM/Futsal encara o Joinville em busca de sequência positiva na LNF

O Campo Mourão Futsal já está em Santa Catarina, onde enfrenta na noite desta sexta-feira (10) o Joinville, pela 11ª rodada da Liga Nacional, em jogo marcado para às 20h00 no Centro de Eventos Cau Hansen.

O time catarinense é o terceiro colocado na classificação com 22 pontos, enquanto Campo Mourão é o 19º com 08 pontos, e busca sequência positiva para garantir vaga na próxima fase, que reunirá os 16 melhores classificados.

TIME COMPLETO

A boa notícia é que pela primeira vez nesta temporada não haverá desfalques no Carneirão, e o técnico Giba poderá contar com todo o elenco para o confronto. O ala/fixo Leandro Caires foi o último a deixar o departamento médico e está à disposição da comissão técnica, assim como o também ala/fixo Silva, que cumpriu suspensão automática e está de volta,depois de ter sido injustamente expulso em sua estreia diante do Marechal. Jogo em que, inclusive, marcou um dos gols da vitória por 5 a 3.

Em caso de vitória em Joinville, dependendo de outros resultados, Campo Mourão poderá entrar na zona de classificação.