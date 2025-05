Jovem é detido com drogas após denúncia de tráfico em casa de shows

Um jovem de 22 anos foi detido na noite desta quinta-feira (1º) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Campo Mourão. A ação foi desencadeada após denúncia recebida via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), informando que um homem estaria comercializando entorpecentes no interior de uma casa de shows da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local indicado, a equipe foi informada de que o suspeito já havia fugido. Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram patrulhamento na região e conseguiram localizar e abordar o indivíduo.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram com o suspeito duas porções de cocaína, além de uma quantia em dinheiro trocado, composta por cédulas de diversos valores e moedas.

O homem, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.