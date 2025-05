Damferi fatura o título do Campeonato Popular de Futsal de Campo Mourão

A equipe Damferi Amigos Lar Paraná foi a campeã do Campeonato Popular de Futsal 2025, promovido pela Fundação de Esportes de Campo Mourão.

O título foi conquistado na noite desta quarta-feira (30), ao vencer por 2 a 1 a equipe Corcoran Guinchos Agro Paraná, no Ginásio de Esportes Haroldo Gonçalves Neto, na Vila Urupês.

Na outra partida da rodada final a equipe Amigos do New ficou com o troféu de 3º lugar, ao vencer nos pênaltis a Fort Line Mercado Silvestre Joga 10. A premiação (medalhas e troféus) foi entregue pelo diretor geral da Fecam, Bina Teixeira.

Um total de 32 equipes e 379 atletas participaram da competição, que começou dia 21 de fevereiro e teve 58 jogos. “Agradecemos e parabenizamos a todas as equipes participantes, bem como a equipe da Fundação de Esportes que não mediu esforços para a realização de mais este campeonato que faz parte do calendário esportivo do município”, disse o diretor Bina.