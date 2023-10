Jovem é baleado em mais uma tentativa de homicídio em CM

Em mais uma tentativa de homicídio em Campo Mourão, um rapaz de 19 anos foi ferido com pelo menos dois disparos, efetuados pelo garupa de uma motocicleta. O crime ocorreu na noite de ontem, na rua Higienópolis, esquina com a rua Lar Paraná, região do bairro Lar Paraná.

A Policia Militar foi acionada por pessoas que disseram ter ouvido quatro tiros, e um jovem correndo pela rua Lar Paraná, sendo perseguido por uma motocicleta, ocupada por dois homens.

Quando a equipe chegou ao local encontrou a vítima caída na rua, com ferimentos na região do abdômen e também em um dos braços. A equipe do Samu foi acionada e encaminhou o jovem ao hospital Pronto Socorro.

Os policiais foram informados sobre o suposto endereço do autor dos disparos. No local foram apreendidos uma pequena porção de maconha e uma balança de precisão, mas os suspeitos não foram localizados.

O irmão do atirador teria informado que o mesmo estaria na casa da namorada, na região do jardim Aeroporto. Os policiais mantiveram as buscas, mas ninguém foi preso até o momento.