Jovem de 22 anos leva tiro após discussão no Avelino Piacentini

Um rapaz de 22 anos foi ferido com um tiro na região da face após envolver-se em uma discussão com outra pessoa, no conjunto Avelino Piacentini, em Campo Mourão. O crime ocorreu no início da noite deste domingo.

Após o disparo o atirador fugiu e familiares encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Polícia Militar foi acionada e ouviu o rapaz ferido.

Ele informou a identidade do agressor, os policiais fizeram buscas, mas o suspeito não foi encontrado. O rapaz ferido foi encaminhado para o hospital Pronto Socorro para receber atendimento médico.