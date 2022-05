Times mourãoenses empatam no RB pela Copa Comcam

Em um jogo bastante disputado, Holanda e Grêmio Esportivo Mourãoense/Fecam empataram em 1 a 1 pela Copa Comcam/Grupo ABL. A partida entre as duas equipes de Campo Mourão foi disputada na tarde deste domingo, no estádio Roberto Brzezinski.

O Holanda saiu na frente com marcado no primeiro tempo, mas o Grêmio Mourãoense buscou o empate no segundo tempo.

Nos outros dois jogos da rodada, Luiziana venceu Quinta do Sol, por 3 a 0, enquanto o Engenheiro Beltrão foi a Boa Esperança, onde venceu o time local, também por 3 a 0. Com o resultado, Beltrão lidera o campeonato com nove pontos.

No próximo domingo o Grêmio Mourãoense recebe o Clube Atlético Roncador, enquanto o Holanda vai jogar em Peabiru, contra o time da casa. Nos outros jogos da 4ª rodada, Luiziana F.C x Goioerê/ADGG; Quinta do Sol x Boa Esperança; Araruna F.C x Ubiratã F.C; Corumbataí Do Sul F.C x Comercial Moreira Sales. Engenheiro Beltrão folga na rodada.