Jovem apanha do namorado com a filha no colo

Os casos de violência doméstica continuam em alta durante a pandemia, em Campo Mourão. A Polícia Militar tem registrado vários casos nos últimos dias. Na tarde desse domingo, uma jovem de 18 anos foi agredida pelo namorado, na rua Houssein Charrouf, no jardim Damasco.

A vítima relatou que seu namorado chegou em casa embriagado e começou a proferir xingamentos contra ela. Temendo pelo pior, a jovem pegou a filha de apenas dois anos e disse que ia sair de casa.

Contrariado com a decisão da namorada, o rapaz começou a desferir socos, causando escoriações no rosto e nos braços da vítima. A criança não foi atingida. A jovem contou que conseguiu fugir e procurou ajuda da PM. Os policiais estiveram na casa, no entanto o agressor não foi encontrado.