Jovem ameaça cometer suicídio em viaduto

Uma jovem de 25 anos tentou cometer o suicídio no início da noite deste domingo, no viaduto localizado na PR 158, na saída para Peabiru. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu, foram acionados para o local e após um longo período de negociação, a jovem desistiu de cometer o ato extremo.

De acordo com o tenente Feijó, comandante do Corpo de Bombeiros, uma equipe da PM chegou primeiro ao local e iniciou o contato com a mulher, que estava sobre o viaduto, ameaçando se jogar na pista.

“A Polícia Militar iniciou a negociação com ela até a chegada de nossa equipe e também a do Samu. Foi feita uma grande área de isolamento e ao final, felizmente, ela concordou em desistir do ato, que certamente seria fatal”, disse o tenente.

O comandante do 11º Batalhão da Policia Militar, major Cleverson Vidal Veiga disse que o tenente Santos iniciou a negociação com a jovem, até a chegada das equipes de socorro. “Ele foi conversando com ela, perguntando o que estava acontecendo, até a chegada das equipes do Siate e Samu. Também foi chamado um negociador do batalhão e ela foi convencida a descer”, afirmou.