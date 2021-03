Fiscalização recebe mais de 200 denúncias e acaba com festa de 80 pessoas

Muita gente ignorou as medidas restritivas determinadas pelos governos estadual e municipal para tentar conter o avanço da covid-19, em Campo Mourão.

Já na primeira noite de fiscalização, neste sábado, unindo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e fiscais da prefeitura, uma festa com cerca de 80 pessoas foi interditada em um sítio, próximo ao distrito de Piquirivaí. Quando a fiscalização chegou, muita gente correu para o mato.

De acordo com as informações, a festa deveria acontecer na Usina Mourão, mas foi transferido para uma propriedade rural, próximo a Piquirivaí. Ao tomar conhecimento de que o evento teria mudado de lugar, as equipes foram ao local e constataram a aglomeração.

Ainda durante a noite, as equipes receberam mais de 200 denúncias de aglomerações por meio do número 156 da prefeitura.