Jardineiro é morto a tiros, e Campo Mourão registra o 2º homicídio em menos de 48 horas

Mais um homicídio foi registrado em Campo Mourão no início da tarde de hoje, o segundo em menos de 48 horas e o 20º do ano. A vítima é o jardineiro Bruno Fermino dos Santos, 34 anos. A esposa dele também foi alvejada e foi socorrida pelo Samu.

Ele foi morto com tiros de pistola 9mm, e o autor do crime fugiu do local. O homicídio ocorreu na avenida Afonso Botelho, centro de Campo Mourão, próximo ao prédio improvisado do Centro Social Urbano.

As primeiras informações dão conta que o crime foi praticado pelo sogro e cunhado da vítima, após uma discussão. O Samu foi acionado, mas o homem morreu no local. A esposa dele, que também acabou ferida, foi levada ao hospital.

As polícias Civil, Militar e Científica farão o levantamento e o trabalho de perícia no local para depois o IML recolher o corpo.

SEGUNDO HOMICÍDIO DA SEMANA

Foi o segundo homicidio da semana em Campo Mourão, ocorrido em menos de 48 horas um do outro. Na segunda-feira, Luis Carlos Chagas, 52 anos, também foi assassinado com vários tiros na região da cabeça. O crime ocorreu na rua Sanhaço, no jardim Tropical, em frente ao Colégio Ivone Castanharo. Quando o Samu chegou ele já estava em óbito.